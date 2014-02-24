الإمارات: تطبيق نظام «7 نجوم» على مراكز الخدمة الحكومية

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن جميع مراكز الخدمة في كل الوزارات والهيئات الاتحادية سيتم إلزامها بـ«نظام تصنيف النجوم»، وتصنيف هذه المراكز من نجمتين إلى سبع نجوم وفق معايير تقديم الخدمات في القطاع الخاص، وذلك بمشاركة مدققين خارجيين لضمان حيادية التقييم مع وضع لوحة بعدد النجوم خارج كل مركز حكومي لأنه من حق كل متعامل أن يعرف مستوى الخدمة في هذه المراكز، ومن حق كل مسؤول أن يعرف مستوى خدماته مقارنة ببقية الوزارات.

جاء ذلك خلال تدشين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نتائج المرحلة الأول من تقييم 75 مركزاً حكومياً وتصنيفهم وفق نظام النجوم الجديد، إذ حصلت ثلاثة مراكز حكومية على تصنيف خمس نجوم، فيما دشن أول لوحة خمس نجوم وفق التصنيف الجديد لمركز الخدمات في ديوان وزارة العدل في أبوظبي إضافة إلى حصول 33 مركزاً حكومياً على تصنيف أربع نجوم بينما حصل 39 مركزاً على تصنيف ثلاث نجوم وسيتم استكمال عملية التقييم لتشمل كافة مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الاتحادية المنتشرة في أرجاء الدولة بنهاية عام 2014.

> وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «قلنا قبل فترة بأننا نريد لمراكز الحكومة بأن تكون مثل الفنادق، واليوم نبدأ التطبيق، تم تدريب خمسة آلاف موظف على المعايير الجديدة وانتهينا من 75 مركزاً والهدف هو تصنيف 400 مركز حكومي بشكل كامل خلال الأشهر القادمة».