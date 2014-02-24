المدير الفنى لنادى الزمالك: اللاعبين كانوا خارج الفورمة أمام “الشرطة”

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق نادى الزمالك، أن الشرطة قدمت مباراة جيدة وحقق هدفه بالخروج من المباراة، بالتعادل بهدف لكل فريق، مشيراً إلى أن الزمالك لم يكن يستحق المكسب فى المباراة على الرغم من تقدمه بهدف فى الشوط الثانى، قبل إدراك الشرطة للتعادل .

وقال ميدو، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، إن الزمالك بدأ اللقاء معتمدا على طريقة 4/4/2 ، وشدد على أنه توقع طريقة لعب الشرطة، وأضاع 3 أهداف في الشوط الأول، معترفاً بأن اللاعبين لم ينفذوا فكره في الملعب بالكامل.

واشتكى ميدو من سوء نجيلة ملعب المقاولون العرب، موضحًا أنها أثرت على أداء الفريق لأن النجيلة المرتفعة، تسببت في بطئ الكرة، وشدد على أنه لا يلتمس الأعذار للفريق، لأن الزمالك لا يستحق الفوز اليوم .