مسلحون ليبيبون يحتجزون شاحنات مصرية للإفراج عن 3 من ذويهم بسجون القاهرة

قام عدد من المسلحين الليبيين ،الواقعة بإحتجاز عشرات شاحنات نقل البضائع على الطريق الدولي بمدينة إجدابيا غرب بنغازي، ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن 3 من ذويهم كانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض عليهم أوائل شهر نوفمبر الماضي خلال عملية تهريب عبر الحدود.

صرح العمدة عمران إمبيوة رئيس لجنة المصالحات الشعبية المصرية الليبية بأن الغتصالات أعضاء لجنة المصالحة المشتركة وعدد من الحكماء على الجانب الليبي لإنهاء أزمة إحتجاز الشاحنات ومن المتوقع إنهاء الأزمة خلال الساعات القادمة.

وأشار العمدة عمران إلى أن الأجهزة السيادية المصرية تتابع الجهود الشعبية التي تقوم بها لجنة المصالحات المصرية الليبية ومجلس عمد ومشايخ مطروح لإنهاء أزمة إحتجاز الشاحنات والسائقين المصريين بمنطقة إجدابيا غرب الحدود المصرية بحوالي 700 كيلو متر.

كما أكد رئيس لجنة المصالحات الشعبية أن غياب التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا يزيد الأعباء على الجانب الشعبي الذي يتحمل عبء حل المشاكل الأزمات التي تتعلق بالمصريين داخل الأراضي الليبية بالتنسيق والتعاون مع نظرائهم من العمد والمشايخ وحكماء ليبيا.

وكانت مجموعة ليبية مسلحة ،بمنطقة إجدابيا قد قامت خلال شهر أكتوبر الماضي ،بإحتجاز عشرات الشاحنات وسيارات نقل المسافرين المصريين بنفس المنقةن ولأسباب مشابهة حيث طالب المسلحون بالإفراج عن 13 ليبيا ،من ذويهم ألقي القبض عليهم على الحدود المصرية الليبية الجنوبيةن بالقرب من الحدود السودانية بنطاق محافظة أسوان وتوصلت الجهود الشعبية والرسمية من خلال مكتب المخابرات الحربية ،بمطروح لإنهاء الأزمة وفي المقابل قامت السلطات المصرية المعنية بإعادة النظر في قضية الليبيين المقبوض عليهم بأسوان وإعادة محاكمتهم والأفراج عنهم.