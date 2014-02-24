قائد أهلي جدة: بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لها نكهة مختلفة

أكد تيسير الجاسم قائد نادي أهلي جدة أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تمثل للاعبين تحديا من نوع خاص حيث يبحثون من خلالها عن إعادة البسمة وإسعاد جماهير الراقي بعد سلسلة النتائج غير المرضية في الدوري.

ويستهل فريق الأهلي مشواره أمام نادي الأنصار مساء الثلاثاء، ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال في الموسم الرياضي الحالى، والذي سيقام على ملعب الامير عبد الله الفيصل بجدة.

وأكد الجاسم في تصريحات صحفية "دائما ما يدخل لاعبو الأهلي هذه البطولة بروح معنوية عالية ، خصوصاً أنها بطولة مختلفة عن منافسات الدوري، وتحمل اسم غال على قلوب الجميع".

وتابع "وهذا ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا في كل مشاركة للوصول إلى النهائي أولا، والتشرف بالسلام على الملك ومن ثم السعي بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق لقب البطولة، وختام الموسم الرياضي بالطريقة الأمثل".

وتوج الأهلي بكأس خادم الحرمين الشريفين 12 مرة في تاريخه وهي أكثر بطولة حققها في مسابقات الكرة السعودية.