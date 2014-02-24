فيديو .. FilGoal.com يكشف تفاصيل اشتباك لاعب الشرطة مع المصور ' الزمالكاوي '

عقب صافرة نهاية مباراة الزمالك واتحاد الشرطة في الدوري الممتاز يوم الأثنين، ركض محمد ماجد "أونش" مهاجم الفريق على أحد مصوري المباراة محاولا الاشتباك معه.

وانتهى لقاء الزمالك واتحاد الشرطة بالتعادل الإيجابي 1-1، كان لأونش هدف التعادل.

ويروي مراسل FilGoal.com قصة الاشتباك، الذي بدأ بمحاولة إهدار أحمد سعد حارس الشرطة بعض الوقت أثناء تعادل الفريقين، فتوجه له أحد عمال الزمالك وطالبه بالإسراع وعدم إضاعة الوقت.

وقال عامل الزمالك لحارس الشرطة: "إخلص يا كابتن"، ثم رد عليه سعد "إهدى على نفسك".

فكان رد الفعل من مصور زمالكاوي "ماتلعب يا (لفظ خارج)"، رد عليه سعد "انت بتقولي أنا كدا.. طيب شكرا".

وعقب صافرة النهاية توجه سعد نحو المصور وقبل الاشتباك معه ركض أونش زميله عليه وحاول الاشتباك مع المصور قبل أن يمنعه زملائه أمام كاميرات التليفزيون.

شاهد الاشتباك