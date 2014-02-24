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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الحفاظ على وحدة أوكرانيا

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قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نيسيركي، الإثنين، إن الأمين العام، بان كي مون، دعا إلى «الحفاظ على وحدة وسيادة أراضي أوكرانيا، وأوفد أحد مستشاريه إلى العاصمة، كييف.

وأعرب «كي مون» عن أمله في أن تبدأ في أوكرانيا «عملية سياسية شاملة تعكس تطلعات كل الأوكرانيين وتحافظ على وحدة وسيادة أراضي البلاد».

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى وقف العنف وطلب من الجميع «احترام مبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف إيجاد مناخ ملائم لانتخابات حرة وعادلة».

وقال المتحدث باسم الأمين العام أيضًا إن الأخير أوفد إلى «كييف»، روبرت سيري، أحد أبرز مستشاريه، لينقل إلى الرئيس الانتقالي الجديد، أولكسندر تورتشينوف، «عبارات التضامن مع كل الأوكرانيين والتزامه بدعم عملية سياسية شاملة».

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