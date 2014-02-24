إدخال 85 شاحنة مواد بناء الى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى

تم اليوم ادخال 85 شاحنة مواد بناء من المعونة القطرية الى قطاع غزة عبرميناء رفح البري .

وأعلن مصدر مسئول بميناء رفح البرى أن هناك 54 شاحنة تقل 2700 متر مكعب من الحصمة ( الزلط الصغير ) ، و 23 شاحنة تقل 1617 طنا من الاسمنت ، و 8 شاحنات تقل 480 طنا من الحديد .. وقد تم ادخالها الى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى وذلك طبقا للاتفاق بين قطر ومصر على ادخال مواد البناء الى قطاع غزة .

جدير بالذكر- انه تم افتتاح ميناء رفح البرى امس ولمدة3 ايام لعبور المعتمرين والعالقين والحالات الانسانية .. علاوة على ادخال مواد البناء وغيرها من المساعدات المقدمة للفلسطينين.