ننشر أسماء المصريين السبعة المقتولين في ليبيا

أعلن المتخدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، السفير بدر عبد العاطي ، عن حصول الوزارة علي أسماء المصريون الذين تعرضوا للقتل صباح اليوم في إجدابيا وذلك من أحد المصريين الذين تمكنوا من الهرب وهُم “طلعت بباوي ، هاني جرجس حبيب ، ندهي جرجس حبيب ، فتحي فوزي ، ادوارد ناشد ، أيوب صبري ، سامح روماني توفيق “.

ذكرَ ا” عبد العاطي” أن المصريين المقيمين في بني غازي الليبية هم من يتولون إجراءات شحن الجثث إلي القاهرة ، وذلك في ظِل غياب الدبلوماسيين المصريين .

> وبجانبه علق السفير بدر عبد العاطي قائلاً ، أنه تم العثور على 7 جثث لمصريين في ليبيا ، حيث أن مجموعة من الملثمين إقتحموا المدينة التي كان يسكن بها هؤلاء المصريين وإختطفوهم لمكان ما وقتلوهم

وأضاف عبد العاطي في مداخلة هاتفية ، للإعلامي جابر القرموطي ، في برنامج”مانشيت” ، أنه تم تسليم السبع جثث إلى السفارة المصرية ببنغازي موضحا أنه سوف يتم شحن الجثث إلى مصر في أقرب وقت لتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم.