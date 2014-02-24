البشير يمنح “نوط الجدارة” لراعي غنم سوداني تقديرا لأمانته

منح الرئيس السوداني عمر البشير، الراعي السوداني الطيب يوسف الزين، -الذي اشتهر بمقطع الفيديو الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي- “نوط الجدارة”، وأعلنت الرئاسة السودانية أنها ستكرم الزين، تكريما لائقا في أول زيارة له للسودان.

ونظمت الحكومة السودانية- وفقا “لشبكة الشروق” السودانية اليوم الاثنين – حفلا لتكريم الراعي بمنزل السفير السوداني بالعاصمة السعودية الرياض، عبد الحافظ إبراهيم، أعلن خلاله الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار، مصطفى عثمان إسماعيل، منح الراعي الطيب “نوط الجدارة” من قبل الرئيس عمر البشير، وقال “إنه سيتم تكريمه التكريم الذي يليق به على المستويين الرسمي والشعبي في أول زيارة له للسودان”.

وشهد اللقاء الذي حضره عدد من الدبلوماسيين ورجال الدين وأعضاء من مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، وتبرع رئيس اتحاد العمل السوداني سعود البرير بمبلغ 100 ألف ريال للراعي السوداني الطيب يوسف الزين، إضافة إلى تبرع آخر من الهيئة العالمية للمساجد ببناء جامع بمنطقة “أيد الوليد” شرق ولاية سنار السودانية، وهي مسقط رأس الراعي.

تجدر الإشارة إلى أن الراعي السوداني الطيب يوسف الزين، ظهر في أحد مقاطع الفيديو غير المرتبة، وهو يرفض خيانة الأمانة التي حملها له صاحب العمل بالطائف بالسعودية، إذ رفض بيع “نعجة” بمبلغ مالي كبير، الأمر الذي أكسبه تعاطف وإشادة الملايين ممن شاهدوا مقطع الفيديو.