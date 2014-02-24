مسلحون يطلقون النار علي سيارة الإسعاف التي نقلت جثث المصريين السبعة الذين قتلوا ببني غازي

تعليقاً على المعلومات حول مقتل سبعة مواطنين مصريين في شرق ليبيا، أجرت وزارة الخارجية المصرية اتصالات مكثفة مع المسئولين الليبيين في وزارتي الخارجية والداخلية وشيوخ القبائل في المنطقة الشرقية لاستبيان الموقف.

وطبقاً للمعلومات التي وردت للسفير المصري لدى ليبيا والمتواجد حالياً في القاهرة، فقد تم اكتشاف سبع جثث مقيدة وبها طلقات نارية ، في منطقة جروثة ، الواقعة على مسافة ثلاثين كيلومترا غرب مدينة أجدابيا.

كما تم نقل الجثث السبع إلى مستشفى بنغازي وتم التعرف على هوية جثة واحدة من واقع جواز السفر حيث تبين أنه مواطن مصري، وجاري التعرف على هويات باقي الجثث.

يذكر ، أن سيارة الإسعاف التي نقلت الجثث إلى مستشفى بنغازي ، تعرضت لإطلاق نار عقب مغادرتها المستشفى حيث أصيب المسعف وسائق السيارة.