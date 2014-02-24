بان كي مون يدعو إلى نبذ العنف وإطلاق عملية سياسية شاملة في أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم إنه يواصل متابعة الأحداث الجارية بسرعة في أوكرانيا، عن كثب، ويقوم باتصالات مستمر مع الجهات الرئيسية للبحث عن كيفية دفع الأمور إلى الأمام وبطريقة سلمية في أوكرانيا.

وجدد الأمين العام دعوته إلى جميع الأطراف لنبذ العنف وحث جميع الأوكرانيين على التعبير عن خلافاتها سلميا وعبر الحوار، والسعى إلى إيجاد حل دائم للوضع الحالي في البلاد.

ودعا بان كي مون – في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه اليوم- إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تعكس تطلعات جميع الأوكرانيين، وتحافظ على وحدة و سلامة أراضي أوكرانيا”.

كما دعا إلى ضرورة “دعم المبادئ الرئيسية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي إيجاد بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهه”.

وأعرب بان كي مون عن توقعاته بأن تتعاون جميع الأطراف الدولية الرئيسية على العمل معا لمساعدة الأوكرانيين في هذه المرحلة من تاريخ بلادهم.

وأضاف بان كي مون – في بيانه – “تأكيدا للأوكرانيين على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، فقد أوفدت منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري إلى أوكرانيا، وهو يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الأوكرانية إذ كان سفيرا لهولندا لدى أوكرانيا.

وقد أعرب سيري – خلال لقائه رئيس البرلمان الأوكراني – عن تضامن الأمين العام مع جميع الأوكرانيين والتزامه بمساعدة عملية الحوكمة الجامعة بقيادة أوكرانية.