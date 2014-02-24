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طُلاب الجامعة البريطانية يمهلون الإدارة 48 ساعة لبدء الدراسة في موعدها

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طُلاب الجامعة البريطانية يمهلون الإدارة 48 ساعة لبدء الدراسة في موعدها طُلاب الجامعة البريطانية يمهلون الإدارة 48 ساعة لبدء الدراسة في موعدها

الجامعة البريطانية بالقاهرة

أصدر كلٌ من طلاب جبهة طريق الثورة والحركة الثورية وأسرة الميدان بالجامعة البريطانية بالقاهرة، مساء أمس الأحد، بياناً يطالبون إدارة الجامعة بضرورة فتح أبوابها وبدء الدراسة بعد أن تم تأجيل بداية الفصل الدراسي إلى 8 مارس المقبل دون أي تغيير في مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسة ; في حين تطالب الإدارة الطلاب بدراسة المواد في فترة التأجيل عبر الإنترنت في منازلهم بعد أن حصّلت منهم مصاريفهم كاملة.

جاجزء من نص البيان كالتالي ، “إن ما يحدث الآن ما هو إلا نتيجة لسوء الإدارة والاستهتار بحقوق الطلاب الذين دفعوا مصروفات للدراسة بالجامعة وليس بالمنزل، ولذلك فإننا نطالب بتعويض تلك الفترة الدراسية بمد الفصل الدراسي الثاني أسبوعين على الأقل مع تعويض الأسبوعين الآخرين”.

أيدَ ذلك “اتحاد الطلاب”  ببيان  نُشر سابقاً  ، يطالب فيه الإدارة بضرورة الوصول إلى حل لهذه الأزمة قبل ٤٨ ساعة، وإلا سيضطر الطلاب للتصعيد لأخذ حقوقهم التعليمية والخدمية التي حُصِّلت منهم رسومها.

تمثلت نداءات الطلاب  المذكورة بضرورة فتح أبواب الجامعة قبل الميعاد المحدد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد أن ضاع منهم شهر كامل وأبواب الجامعة مغلقة.

 

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