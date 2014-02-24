القبض على موظف لقيامه بتزوير أوراق التأمين الخاصة بمرورأسيوط

تمكن ضباط مباحث المرور بأسيوط من القبض على موظف يقوم بتزوير والتلاعب بأوراق التأمين الاجبارى ،الخاصة بالمركبات بوحدة مرور أبوتيج .

> كانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث المرور، تفيد قيام المدعو إسلام محمد علي 25 سنة، موظف بشركة رويال للتأمين، ومقيم أبوتيج بالتلاعب في وثائق التأمين الإجباري الخاص بالمركبات بوحدة مرور أبوتيج .

قام كل من النقيب أحمد جميل ،والنقيب طاهر شوقي ،بالإنتقال والفحص ،وتبين صحة المعلومات، بأن المذكور يقوم بتحصيل مبالغ مالية، على تأمين الدراجات البخارية، لمدة ثلاث سنوات ،ثم يقوم بتحرير للمواطن بسنة واحدة و التلاعب مرة آخري في أصل الوثيقة والصورة الضوئية التي يتم تسليمها للمواطن ثلاث سنوات،وإرسالها لوحدة مرور الجنوب .

بالفحص المبدئي للملفات ،تم تحديد عدد(45) وثيقة تأمين مزورة، وجاري فحص باقي الملفات، وبمواجهته ،إعترف بتزوير الوثائق وتحرر محضر رقم 422 إداري بقسم أبوتيج لسنة 2014م و كلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة.