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رئيس الجالية المصرية في لندن: استقالة حكومة الببلاوي جاءت تلبية لمطالب الشعب

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رئيس الجالية المصرية في لندن: استقالة حكومة الببلاوي جاءت تلبية لمطالب الشعب رئيس الجالية المصرية في لندن: استقالة حكومة الببلاوي جاءت تلبية لمطالب الشعب

رئيس الوزراء حازم الببلاوي

قال الدكتور جلال اسماعيل رئيس الجالية المصرية في لندن اليوم الاثنين إن استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي اليوم الاثنين جاءت تلبية لمطالب الشعب، مشيرا إلى أن أداء بشكل عام لم يكن على المستوى المطلوب.

وأوضح الدكتور جلال اسماعيل لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن “أداء الحكومة بشكل عام لم يكن على المستوى المطلوب، بالاضافة الى عدم وجود تناسق في أداء الوزراء”.

وأضاف الوزير أن هناك عددا قليلا من الوزراء الذين بذلوا كل ما في استطاعتهم وأدوا ما عليهم، متوقعا بقاءهم في الحكومة الجديدة.

وقال إن الحكومة الحالي حصلت على كثير من الدعم الداخلي والخارجي، أكثر من أي حكومة سابقة في الفترة الانتقالية، إلا أنه ورغم ذلك لم ترقى لطموحات المصريين ولم تستطع تلبية المطالب المشروعة للشعب المصري

وعبر رئيس الجالية المصرية عن أمنيته أن تعوض الحكومة القادمة ما سبق وتقود المرحلة القادمة بكفاءة.

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