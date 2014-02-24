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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم احتفالية لتكريم الراحل أنيس منصور‎

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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم احتفالية لتكريم الراحل أنيس منصور‎ الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم احتفالية لتكريم الراحل أنيس منصور‎

أنيس منصور – ارشيفية

تقيم الجامعة الإمريكية، الثلاثاء المقبل 26 فبراير، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، حفلة، لمشاهدة فيلم وثائقي احتفاء بالكاتب الراحل أنيس منصور، والذي قامت أسرته بإهداء مكتبته، والتي تتكون من عشرة ألاف كتاب لمكتبة الكتب النادرة و المجموعات الخاصة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في نوفمبر 2012. منذ ذلك الحين، تم فرز و إدخال 35 بالمائة من المجموعة ، وبدء من 4 فبراير 2014 تمت إضافة تلك المجموعة لقائمة المكتبة على الإنترنت.

وتحتوي المجموعة، على كتب، وحلقات مسلسلة، ومخطوطات شخصية، وصور، وأعمال فنية، ومراسلات، وكتيبات معارض فنية، ومطبوعات خاصة بمجلسي الشعب و الشورى، وقصاصات أخبار، وميداليات، وجوائز، وكؤوس، بالإضافة إلى متعلقاته الشخصية،و  تعد هذه المجموعة توثيقًا رائعًا لل70 سنة الماضية في تاريخ المعاصر.

جدير بالذكر أن الراحل أنيس منصور، قد ألف أكثر من 170 كتاب في مختلف الموضوعات مثل الفلسفة، والتاريخ، والحضارة، والعلوم السياسية، والسياحة، والمسرحيات والروايات، والقصص القصيرة، والشعر و الفنون. وتمت ترجمة بعض من كتبه إلى الفرنسية، والألمانية والروسية. كما قام الكاتب بترجمة نحو 200 قصة قصيرة و أكثر من 20 مسرحية إلى اللغة العربية.
> المتحدثون هم ممثلي أسرة الراحل أنيس منصور؛ و الدكتورة ليسا أندرسون، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة و الدكتور عمرو سلامة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يقام الحفل الأربعاء، 26 فبراير 2014، من 1:00 إلى 3:00 ظهرا، مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مقر الجامعة بالقاهرة الجديدة

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