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السفير السويسرى يضع حجر أساس مشروع مياه الشرب بالناصرية بتكلفة 38 مليون جنيه

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السفير السويسرى يضع حجر أساس مشروع مياه الشرب بالناصرية بتكلفة 38 مليون جنيه السفير السويسرى يضع حجر أساس مشروع مياه الشرب بالناصرية بتكلفة 38 مليون جنيه

قام ماركوس لايتنر سفير سويسرا واللواء مصطفي يسري محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لمشروع ” إتاحة مياه شرب نقية واستخدام أفضل للمياه ” والذى تنفذه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بمنطقة الناصرية ،فى حضور الدكتو حازم فهمي مدير هيئة “كير” بمصر وقيادات وممثلي الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأهالي منطقة الناصرية المستفيدين من المشروع.

وأشاد محافظ أسوان بالتعاون المتميز مع السويسرية من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية التى تستهدف رفع جودة الخدمات فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والرى , بالإضافة إلى العمل على توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى خفض نسب البطالة بالمحافظة ، مشيراً إلي أن مشروع محطة الضخ وتطوير شبكات مياه الشرب بالناصرية سيقضى على مشكلة ضعف المياه فى هذه المنطقة لأنها ستقوم بمضاعفة ضخ المياه بواقع 1600م3/ث بدلاً من 800م3/ث ليستفيد من ذلك حوالى 90 ألف نسمة , بجانب مواجهة طبيعة التضاريس الصعبة إذ أن المساكن تقع علي مرتفعات كبيرة فى ظل وجود محطات رفع ذات كفاءة أقل لأنها دخلت الخدمة منذ فترات طويلة .

من جانبه قدم السفير السويسري الشكر لمحافظة أسوان لتقديمها كافة التسهيلات أمام انطلاق هذا المشروع الحيوى والذى يأتى ضمن مجموعة من المشروعات موجهه من الجانب السويسرى لمحافظة أسوان بإستثمارات تصل إلى 65 مليون جنيه مصرى تشمل مشروعات بمشاركة هيئة “كير” الدولية وأخرى بالتعاون مع الجهات الحكومية مباشرة مثل مشروع تطهير ترع الرى بنصر النوبة بجانب التخلص من مخلفات الصرف الصحى بقرية أدندان, علاوة على إنشاء المركز الثقافى النوبى بعنيبه , بالإضافة إلى تدبير ألآلف من فرص عمل الملائمة للشباب من الجنسين ،مؤكداً على أن أسوان تعتبر من المناطق ذات الأولوية لتقديم المنحة السويسرية لأنها من أكثر مدن الصعيد ارتفاعاً لمعدلات البطالة.

فى سياق متصل أوضح حازم فهمي أن مشروع الناصرية يأتي من ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة “كير” الدولية بالتعاون مع الحكومة السويسرية بتكلفة 5 ملايين فرانك ،بما يعادل 38 مليون جنيه مصري.

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