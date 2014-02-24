العثور على 14 جواز سفر و18 ألف جنيه بحوزة مدير تسويق وعاطل

تمكنت إدارة البحث الجنائي المعينة بنقطة التفتيش الأمنية ،منفذ الرسوم دائرة قسم شرطة أول العامريه ، القبض على كل من ، ناصر صالح منصور، 28 سنة، على دبلوم تجاره، مقيم بمحافظة الجيزه محكوم عليه ،غيابياً بالسجن 5 سنوات بتهمة التزوير.

فى سياق متصل تم ضبط كل من ، أكرم حسين عبدالله حسنين، 30 سنة، مدير تسويق بالخارج مقيم مركز ببا، محافظة بنى سويف، و زمزم عاشور مخيمر سن 21 عاطل مقيم الشرابيه مقيم بمحافظة القاهرة، بحوزتهم 14 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفه وبالإضافة الى مبلغ 18000 جنيهاً.

أقر المتهمون بتحصلهم على جوازات السفر والمبلغ المالى من راغبى السفر للعمل بالخارج .