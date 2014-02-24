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السيسي يلتقي بوزير خارجية الكويت لبحث سبُل التعاون بين البلدين

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السيسي يلتقي بوزير خارجية الكويت لبحث سبُل التعاون بين البلدين السيسي يلتقي بوزير خارجية الكويت لبحث سبُل التعاون بين البلدين

المشير ووزير الخارجية صباح

التقى المشير عبدالفتاح السيسى ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، بالشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى ، والوفد المرافق له الذى يزورمصر حالياً فى زيارة تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات .

نقل صباح الخالد ، تحيات وتقدير والشعب الكويتى ، للمشير عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية التى تجمعهم بها روابط راسخة من مشاعر الأخوه والتعاون والعمل من أجل نصرة القضايا العربية .

أكد  ”الصباح” حرص بلاده على دعم ومساندة الشعب والحكومة المصرية سياسياً واقتصادياً على المستوى العربى والإقليمى والدولى وفتح مجالات جديدة من الإستثمارات والتعاون بين البلدين من أجل النهوض بالإقتصاد المصرى وإستعادة مكانتها الرائدة بإعتبارها الشقيقة الكبرى لدولة الكويت التى لن تنسى المواقف المصرية الداعمة للشعب الكويتى .

حضر اللقاء الفريق صدقى صبحى ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الكويتى بالقاهرة .

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