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حراس الثورة بالمنيا: حكومة الببلاوي كانت تضم العجائز

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حراس الثورة بالمنيا: حكومة الببلاوي كانت تضم العجائز حراس الثورة بالمنيا: حكومة الببلاوي كانت تضم العجائز

قال حزب حراس الثوره في بيان له :أن حكومه الببلاوي بدأت ضعيفه منذ يومها الأول، لأنها من الاساس كانت حكومه العجائز ولايمكن أن تأتى حكومه بعد تلك الثوره  التى يعد  مطالب الشعب فيها (العيش والحريه والعداله الاجتماعيه) .

أكد البيان ان الحالة الاقتصادية لم  تغير إطلاقا ،بل إرتفت الأسعار وزيادة شكاوى المواطنين من الغلاء، أما عن قضية الأمن فلم تتحقق  بل كثرت حالات الإرهاب والأغتيالات نتيجة إختيار محافظين  لم يحققوا شئ للمواطن العادى المطحون
> حيث كان إختيار الببلاوى، بناء على كونة رجل ، ولكن لم يتحقق شئ إتجاة الإقتصاد على أرض الواقع   ،لذلك نتمنى أن يتم اختيار رئيس وزراء قادر على  إنعاش الحاله الإقتصادية،  لتوفير دخل كريم للمواطنين وايضا ،وفرض السيطره الأمنيه الكامله للمواطن.

 

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