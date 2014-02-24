الجالية اليمنية تكرم الروائي رءوف فايد على مسرحية محاكمة ميت

أقامت الجالية اليمنية بالقاهرة، حفلاً لتكريم الكاتب الصحفى والروائى رءوف فايد، لفوزه بجائزة أفضل نص مسرحى فى المسابقة التي نظمها إتحاد كتاب مصر عن رواية محاكمة ميت، كما تم تكريم الكاتب اليمني الدكتور علي الجنفدي عن رواية الوالي الصغير بتسليمهما شهادتي تقدير، ودرع الجالية اليمنية.

من جانبه قال خالد شيبه ممثل الجالية اليمنية بالقاهرة، إن هذا التكريم يأتى ضمن إحتفالية إشهار مركز الإبداع والموروث الشعبي الذي يديره الكاتب المسرحي والمخرج الدكتور علي الجنفدي، وذلك بحضور المستشار إبراهيم الجهمي مستشار وزير المغتربين اليمنيين، وبحضور الإعلامي اليمني عبدالرحمن ثابت، وعدد من الفنانين اليمنيين والمصريين.

وأضاف شيبه، إن محاكمة ميت نالت إعجاب نقيب الفنانين اليمنيين محمدالحرازي الأمين المساعد للإتحاد العام للفنانين العرب ، وأن هذه الرواية التي تتناول محاكمة خوفو الذي قام ببناء الهرم الأكبر.

من جانبه قال الدكتور علي الجنفدي، إن رواية الوالي الصغير سوف تعرض قريبًا، وسوف يشارك في التكريم قيادات الجالية اليمنية بالقاهرة، وعدد كبيرمن أبناء الجالية والطلاب الدارسين بمصر.