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“صحفيون ضد التعذيب”: الدستور الجديد لم يمنع الانتهاكات المتكررة ضد الصحفيين

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“صحفيون ضد التعذيب”: الدستور الجديد لم يمنع الانتهاكات المتكررة ضد الصحفيين “صحفيون ضد التعذيب”: الدستور الجديد لم يمنع الانتهاكات المتكررة ضد الصحفيين

أرشيفية

ذكر بيان لمرصاد ” صحفيون ضد التعذيب” أن مقتل مراسل نبض , وإصابات عديدة بطلقات قوات الأمن, والعشرات من حالات المنع, واعتقالات ومحاكمة عسكرية لصحفيين يعتبر انتهاك للدستور الحالي الذي سبق وأن صوت عليهم المصريون.

انتقد مرصد “صحفيون ضد التعذيب” الانتهاكات المتكررة التي تمارس بعد إقرار الدستور المعدل ، الذي تم إمراره بنسبة موافقة تتخطي 98%، مع اشتراك نقيب الصحفيين في إعداد المسودة النهائية التي تم التصويت عليها.

وجدد مرصد “صحفيون ضد التعذيب” إدانته لجميع أعمال العنف التي تمارس بشكل ممنهج ضد الصحفيين خاصة من قبل قوات الأمن، حتي وصلت إلي مقتل مراسل شبكة “نبض” الإخبارية، مصطفي الدوح أثناء أحداث الذكري الثالثة لثورة الـ25 من يناير، وإصابة محمد فوزي، مصور جريدة الوفد، وحسام بكير، مصور جريدة البديل الجديد، بطلقات رصاص حي، علي خلفية نفس الأحداث. ورصد فريق “صحفيون ضد التعذيب” قيام قوات الأمن باعتقال أكثر من 40 صحفي علي خلفية الأحداث المختلفة بدء من إقرار الدستور المعدل حتي مساء أمس الاثنين 23 قبراير، واستمرار حبس 11 منهم.

ورفض “المرصد”  ، استمرار تعقب وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بصفتهم أعضاء جهة إخبارية معينة، فالانتماء لجهة أخبارية بعينها ليست تهمة تنص عليها مواد القانون.

. كما أن القبض علي الصحفيين يتنافي مع جميع مواد الحريات التي تضمنها الدستور المعدل، فإلي الآن يحاكم طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية أمام الجنايات، كما تم تحويل عمرو سلامة واسلام الحمصي –مؤسسي شبكة رصد الإخبارية- إلي المحاكمة العسكرية.

وامتداداً لمسلسل استهداف الصحفيين, تم إعتقال عمر القاضي -مراسل شبكة محيط- علي خلفية الذكري الثالثة لثورة الـ 25 من يناير، واعتقال كريم البحيري -صحفي البديل الجديد- علي خلفية نفس الاحداث حيث تعرض لتعذيب معنوي وجسدي، والقبض علي حسيني صبحي -مراسل راديو حريتنا- علي خلفية تظاهرات أنصار مرسي بمنطقة الهرم الجمعة الماضية، والتي شهدت أيضا اشعال سيارة البث لقناة التحرير من قبل مؤيدي المعزول.

وأدان البيان حريق سيارة الإعلامي أحمد موسي ، مقدم البرامج بقناة التحرير .

أضاف البيان ،  أن مديرية أمن الجيزة تعنتت في ترحيل صحفي شبكة محيط إلي مكان جلسة الاستئناف علي قرار تمديد حبسه فتم تأجيلها، و قامت أيضاً بالقبض علي صحفي موقع “ العربية” الإخباري رغم تأكيد الموقع علي هويته وحيازة الصحفي ما يثبت عمله المهني خلال عملية اعتقاله، وهو ما يعد تعنتاً واضحاً ضد الصحفيين من قبل أفراد الأمن.

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أونا

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