السادات: يجب أن تكون الحكومة القادمة محايدة

رحب “زين السادات ” مؤسس حركة وحده الصف المصري والعربي، بقبول الرئيس “عدلي منصور” استقالة حكومة الدكتور “حازم الببلاوي” رئيس الوزراء،

أكد بجانبه ، أن الوضع مُبشر ;لأن الدولة تحتاج الى رجل قوي يقودها الى الامام وتخطي المرحلة الحرجة.

وطالبيد وزارة قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب وتأهيل الوضع السياسي لانتخابات ر زين السادات ، أن تكون الحكومة القادمة محايدة وغير متمية حزبيا وتضم وزراء تكنوقراط بدون محصصات سياسية فالشعب يرئاسية وبرلمانية مستقلة ومحايدة وبصلاحيات كاملة وأن يتصفوا بالخبرة المهنية.

> ورشح مؤسس حركة وحده الصف المصري والعربي الدكتور ” إبراهيم محلب ” وزير الإسكان فى الحكومة المستقيلة رئيسا للحكومة الجديدة، مضيفا أنه من الوزاء القلائل الذين كانت لهم بصمة خلال الفترة السابقة، ووجوده سيلقي قبول شعبي ورئاسي.

والجدير بالذكر ، أن تشكيل هيئة مكتب الحركة برئاسة زين السادات مؤسس الحركة والسفير محمد العرابي أمين عام الحركة ورانيه صدقي المنسق العام للحركة واللواء أركان حرب محمد الشهابي و د. سعد الدين الهلالي والفنان أحمد عبد الوارث .