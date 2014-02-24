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السادات: يجب أن تكون الحكومة القادمة محايدة

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السادات: يجب أن تكون الحكومة القادمة محايدة السادات: يجب أن تكون الحكومة القادمة محايدة

زين السادات- مؤسس الحركة

رحب “زين السادات ” مؤسس حركة وحده الصف المصري والعربي، بقبول الرئيس “عدلي منصور” استقالة حكومة الدكتور “حازم الببلاوي” رئيس الوزراء،

أكد بجانبه ، أن الوضع مُبشر ;لأن الدولة تحتاج الى رجل قوي يقودها الى الامام وتخطي المرحلة الحرجة.

وطالبيد وزارة قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب وتأهيل الوضع السياسي لانتخابات ر زين السادات ، أن تكون القادمة محايدة وغير متمية حزبيا وتضم وزراء تكنوقراط بدون محصصات سياسية فالشعب يرئاسية وبرلمانية مستقلة ومحايدة وبصلاحيات كاملة وأن يتصفوا بالخبرة المهنية.
> ورشح مؤسس حركة وحده الصف المصري والعربي الدكتور ” إبراهيم محلب ” وزير الإسكان فى الحكومة المستقيلة رئيسا للحكومة الجديدة، مضيفا أنه من الوزاء القلائل الذين كانت لهم بصمة خلال الفترة السابقة، ووجوده سيلقي قبول شعبي ورئاسي.

والجدير بالذكر ، أن تشكيل هيئة مكتب الحركة برئاسة زين السادات مؤسس الحركة والسفير محمد العرابي أمين عام الحركة ورانيه صدقي المنسق العام للحركة واللواء أركان حرب محمد الشهابي و د. سعد الدين الهلالي والفنان أحمد عبد الوارث .

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