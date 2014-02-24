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“فيديتش” : مانشستر يونايتد قادر على تحقيق شئ استثنائى فى دورى الأبطال

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“فيديتش” : مانشستر يونايتد قادر على تحقيق شئ استثنائى فى دورى الأبطال “فيديتش” : مانشستر يونايتد قادر على تحقيق شئ استثنائى فى دورى الأبطال

مانشستر يونايتد

أعرب الصربى نيمينيا فيديتش، قائد نادى مانشستر يونايتد ، عن اعتقاده بأن الفريق قادر على الفوز بدورى الأبطال فيما يبدو أنه آخر مواسمه مع الشياطين الحمر.

وكان قلب الدفاع 32 عاما قد اكد فى وقت سابق من الشهر الحالى أنه سيغادر اولدترافورد فى نهاية الموسم ويبدو أن نادى انتر ميلان الإيطالى توصل لاتفاق معه للانتقال إليه فى الصيف المقبل.

وقال فيديتش “أعتقد أننا يمكننا أن نفعل شيئا استثنائيا فى دورى الأبطال.أنا مؤمن بذلك حقا” ، وأضاف فى تصريحات للصحفيين “أعتقد أنه إذا واصلنا اللعب كما فعلنا فى دور المجموعات بصلابة وقمنا بتحسين مستوانا يمكن أن تكون لدينا فرصة فى أن نفعل شيئا جيدا فيما تبقى من الموسم وهذا يعنى احتلال المركز الرابع فى الدورى والفوز بدورى الأبطال”.

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