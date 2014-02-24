اللواء سيد شفيق ينفى ما نسب حول ترشحه لتولى وزارة الداخلية فى الحكومة الجديدة

نفى اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام ، ما نسبه له أحد المواقع الإخبارية علي شبكة الإنترنت حول ترشحه لتولى حقيبة وزارة الداخلية فى الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء .

وأكد اللواء أنه لم يدل بأى تصريحات صحفية حول هذا الشأن..مؤكدا أن كل ما نشر في هذا الصدد ليس له أى أساس من الصحة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد نسبت تصريحا للواء سيد شفيق اليوم أكد خلاله أن طرح اسمه كأحد أهم المرشحين لخلافة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم عقب استقالة حكومة الببلاوي رسميا يعد تكليفا وليس تشريفا.