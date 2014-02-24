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المؤقتون بمجلس مدينة أسوان يضربون عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

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المؤقتون بمجلس مدينة أسوان يضربون عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المؤقتون بمجلس مدينة أسوان يضربون عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

دخل العاملون المؤقتون في الوحدة المحلية بمركز ومدينة اسوان فى اضراب مفتوح عن العمل صباح اليوم للمطالبة بتطبيق الحد الادني للاجور والتثبيت علي درجات مالية دائمة

واكدوا انهم يعملون مؤقتين منذ سنوات طويلة ويتقاضون رواتب شهرية هزيلة لا تكفي أعباء الحياة وغلاء الأسعار.

وأوضحوا أن عدد كبير منهم أتم الثلاث سنوات في العمل ويجب تثبيتهم وفقاً لوعود ، وهددوا بإغلاق مبني الوحدة المحلية بمدينة أسوان في حالة تجاهل مطالبهم.

وأشاروا إلي أن إجمالي عدد العمالة المؤقته في مجلس مدينة أسوان يبلغ حوالي 150 عامل وجميعهم انضموا إلي الإضراب ،مما تسبب في حدوث ارتباك في العمل بجميع الإدارات ، كما هدد العاملون المؤقتون بمشروع النظافة الذي يبلغ عددهم 700 عاملاً بالانضمام إلي الاعتصام غداً في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

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