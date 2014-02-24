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المفوض التجاري المصري بالسودان: السفير المصري الجديد يصل الخرطوم قريبًا

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المفوض التجاري المصري بالسودان: السفير المصري الجديد يصل الخرطوم قريبًا المفوض التجاري المصري بالسودان: السفير المصري الجديد يصل الخرطوم قريبًا

وزارة الخارجية المصرية

قال رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بالسودان السفير المفوض مسعد عبد الهادي النجار، إن وزارة الخارجية اعتمدت السفير أسامة شلتوت سفيرا لجمهورية العربية بالخرطوم .

وأشار السفير النجار-في تصريح صحفي اليوم الاثنين- إلى إن السفير المصري أسامة شلتوت أكد له إنه سيصل إلي الخرطوم قريبا لاستلام مهام عمله الجديد، لافتا إلي أن السفير شلتوت كان يشغل سابقا منصب نائب سفير مصر في السودان، ويتمتع بخبرة واسعة عن السودان ورصيد طيب من العلاقات تؤهله للقيام بمهامه المرجوة.

وأشاد رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بالخرطوم، بالعلاقات السودانية المصرية التي وصفها “بالأزلية”، والممتدة لسنوات طويلة ترتكز على أن السودان ومصر شعب واحد تربطه روابط مشتركة أهمها وادي النيل واللغة والدين والنسب والمصاهرة والمصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة .

وعبر النجار، عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين علي كافة الأصعدة، وبشكل يتناسب مع عمق وقوة هذه العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

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