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محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد يزورون مهرجان قصر الحصن

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد يزورون مهرجان قصر الحصن محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد يزورون مهرجان قصر الحصن

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء اليوم مهرجان قصر الحصن التراثي في العاصمة أبوظبي.


> وقد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لدى وصولهم الخيمة الرئيسية في موقع المهرجان جموع المواطنين الذين رحبوا بسموه وبادلهم سموه التحية والسلام .
>  ثم قام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحضور بجولة تفقدية داخل مرافق وفعاليات المهرجان واطلع سموه على مجمل الفعاليات التي يحيها المهرجان احياء لذاكرة شعب الامارات وتعريف الاجيال الصاعدة على تراثهم وتراث الآباء والأجداد ونمط معيشتهم في عصر ما قبل النفط.


> رافق سموهم في الجولة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي إلى جانب عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسئولين في الدولة وأعيان البلاد .

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