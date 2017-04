يقوم حالياً الممثل Viggo Mortensen بمحادثات مع المخرج والسيناريست Matt Ross ليؤدي دور البطولة في فيلمه الدرامي الجديد Captain Fantastic المتوقّع أن يبدأ تصويره هذا الصيف. من ناحية أخرى، نحن بانتظار ثلاثة أفلام للممثل Viggo Mortensen هذا العام هي: The Two Faces of January من إخراج السيناريست Hossein Amini و فيلم درامي ما زال دون عنوان للمخرج الأرجنتيني Lisandro Alonso وفيلم فرنسي بعنوان Loin des homes للمخرج David Oelhoffen.