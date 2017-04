وقّعت الممثلة Jennifer Aniston عقداً مع شركة New Line Cinema لتأدية الدور الرئيسي في فيلم من نوع الكوميديا بعنوان Mean Moms للمخرجة Beth McCarthy-Miller والمقتبس عن رواية Queen Bee Moms And King Pin Dads للكاتبة Rosalind Wiseman. يذكر أن للممثلة ثلاثة أفلام ستعرض هذا العام هي: Life of Crime للمخرج Daniel Schechter و Horrible Bosses 2 المنتظر في الصالات العالمية في 26 نوفمبر المقبل و Miss You Already للمخرج Paul Andrew Williams.