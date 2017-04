أعلن الممثل Will Smith عن استعداده لتأدية شخصية العميل الفيديرالي Nick Cooper في فيلم من نوع الخيالي العلمي من إنتاج Universal Pictures و Legendary Pictures يحمل عنوان Brilliance سيتولّى إخراجه Julius Onah. الفيلم مقتبس عن رواية تحمل نفس العنوان للكاتب Marcus Sakey والسيناريو سيكون من توقيع David Koepp. يذكر أن الممثل Will Smith إنضم مؤخراً الى الجزء الثالث من فيلم Bad Boys الذي يجمعه مجدداً يالممثل Martin Lawrence وإلى الفيلم الدرامي The American Can للمخرج Edward Zwick.