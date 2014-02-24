الرئيس منصور يتلقى رسالة من أمير الكويت تؤكد دعم وتأييد بلاده لمصر

استقبل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، مبعوثاً شخصياً وحاملاً رسالة إلى الرئيس من الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقد حضر اللقاء كل من الشيخ أحمد ناصر الصباح، مدير مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، والسفير سالم غصاب الزمانان، سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس منصور تحيات وتقدير أمير دولة الكويت الشقيقة، مُجَدِدَاً دعمه وخالص تقديره لمصر، دولة وشعباً، ومتمنياً لها النجاح في إنجاز خارطة المستقبل، واستكمال استحقاقاتها لما فيه خير وتقدم ورخاء الشعب المصري.

كما سلم المبعوث الكويتي الرئيسَ منصور الرسالة الموجهة له من قبل أمير دولة الكويت؛ والتي استهدفت نقل حرص الكويت على تعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات والانتقال بها إلى آفاق أرحب، فضلاً عن التعبير عن الرؤية الكويتية حول العديد من القضايا المتعلقة بواقعنا العربي، والإعراب عن حرص الكويت على تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك.

من جانبه، طلب الرئيس منصور من الضيف الكويتي نقل خالص شكره وتحياته لأمير دولة الكويت، مثمناً غالياً دور سموه ودور دولة الكويت الفاعل في مساندة ثورة الشعب المصري ودعم إرادته الحرة، ومتمنياً لدولة الكويت ولشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والاِزدهار، كما شكر لأمير دولة الكويت حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً على الرغبة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى مستوى أكثر تميزاً.

وأضاف السفير إيهاب بدوي أن الرئيس منصور أكد على إيمان مصر الكامل بأهمية تعزيز التضامن العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية؛ تحقيقاً لتطلعات وطموحات الشعوب العربية.

> تجدر الإشارة إلى أن الكويت ستستضيف أعمال القمة العربية المقبلة يومي 25 و26 مارس 2014.