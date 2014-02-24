استمرار توقف حركة القطارات بالسويس لدواعي أمنية

تشهد حركة القطارات بالسويس توقفا تاما عن العمل بالرغم من عودة حركة القطارات جزئيا لعدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية ، فالامر بالسويس أصبح مجهولا حول تاريخ عودة الحركة المتوقفة نهائيا منذ 166 يوم بعد العثور على 3 دانات في 7 سبتمبر الماضى مثبتين على شريط السكة الحديد فى منطقة أبو عارف بحي الجناين معدين تفجير .

> قال عبد المنعم العسيلي رئيس حركة نقل البضائع بسكك حديد السويس أن حركة الركاب متوقفة تماما وأن قطارات البضائع هي الوحيدة التى تعمل ، موضحا وأن اخر قطار بضائع تحرك من السويس كان من 6 أيام .

واضاف فى تصريحات صحفية أن حركة الركاب متوقفة لدواعي أمنية لتأمين الخطوط والقطارات من أى أعمال عنف قد تستهدف الركاب أو القطار عن طريق اى تنظيمات أرهابية .

كان ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة عتاقة بالسويس ومباحث الطرق تمكنت فى 26 نوفمبر 2013 من العثور على قرابة 8 دانات من مخلفات الحرب وصواريخ هاون منتهيت الصلاحية من مخلفات الحرب العالمية الثالثة على سكة الحديد بطريق الأدبية السويس .