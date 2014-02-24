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استمرار توقف حركة القطارات بالسويس لدواعي أمنية

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استمرار توقف حركة القطارات بالسويس لدواعي أمنية استمرار توقف حركة القطارات بالسويس لدواعي أمنية

أرشيفية

تشهد حركة القطارات بالسويس توقفا تاما  عن العمل بالرغم من عودة حركة القطارات جزئيا لعدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية ، فالامر بالسويس أصبح مجهولا حول تاريخ عودة الحركة المتوقفة نهائيا منذ 166 يوم بعد العثور على 3 دانات في 7 سبتمبر الماضى مثبتين على شريط السكة الحديد فى منطقة أبو عارف بحي الجناين معدين تفجير .
> قال عبد المنعم العسيلي رئيس حركة نقل البضائع بسكك حديد السويس أن حركة الركاب متوقفة تماما وأن قطارات البضائع هي الوحيدة التى تعمل ، موضحا وأن اخر قطار بضائع تحرك من السويس كان من 6 أيام .

واضاف فى تصريحات صحفية أن حركة الركاب متوقفة لدواعي أمنية لتأمين الخطوط والقطارات من أى أعمال عنف قد تستهدف الركاب أو القطار عن طريق اى تنظيمات أرهابية .

كان ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة عتاقة بالسويس ومباحث الطرق تمكنت فى 26 نوفمبر 2013 من العثور على قرابة 8 دانات من مخلفات الحرب وصواريخ هاون منتهيت الصلاحية من مخلفات الحرب العالمية الثالثة على سكة الحديد بطريق الأدبية السويس .

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