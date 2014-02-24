مصادر أمنية تدمير مستشفى تحت الارض لعلاج المسلحين

تمكنت عناصر الجيش الثانى الميدانى من اكتشاف وتدمير مستشفى ميدانى خاص بالعناصر الإرهابية خلال عمليات التمشيط والمداهمة لعدد من الأوكار والبؤر الإرهابية بمنطقة الحمادين بشمال سيناء ، حيث تم ضبط مبنى مجهز ككبسولة للعمليات الجراحية يحتوى على عدد من الأدوات الجراحية وكميات كبيرة من الأدوية المتنوعة والمحاليل الطبية ومراهم الحروق وأسطوانات الأكسجين وخيوط الجراحة وثلاجة لحفظ أكياس الدم ، والتى تستخدم للإخلاء الطبى وإجراء العمليات الجراحية للعناصر التكفيرية والإرهابية التى يتم إصابتها خلال العمليات الأمنية التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة فى سيناء.

واضاف المصدر تم استهداف المدعو يوسف محمد حماد حسن أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وينتمى لجماعة أنصار بيت المقدس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ، حيث تبادل إطلاق النيران مع القوات ، الأمر الذى أسفر عن مقتله وبتفتيش منزله عثر على [ بندقية الية – بندقية ضغط هواء – عدد”5″ خزنة بندقية الية – عدد”150″ طلقة 7,62 * 39 – شدة خفيفة لحمل الخزن – ملابس عسكرية – عثر بحوزته على بعض الأوراق مدون بها بيانات عن بعض الأهداف المطلوب إستهدافها خلال الفترة القادمة منها القبض على 4 مشتبه بإنتمائهم إلى العناصر الارهابية وجارى فحصهم أمنياً ، بجانب تدميرعدد 6 نفق بمناطق الجندى المجهول و الصرصورية وصلاح الدين ،وحرق 15 عشة تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة إنطلاق لتنفيذ هجمتها الإرهابية على عناصر الجيش والشرطة.