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“الخارجية” تعليقًا على مقتل 7 مصريين في ليبيا: ليس لدينا تفاصيل عن الحادث

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“الخارجية” تعليقًا على مقتل 7 مصريين في ليبيا: ليس لدينا تفاصيل عن الحادث “الخارجية” تعليقًا على مقتل 7 مصريين في ليبيا: ليس لدينا تفاصيل عن الحادث

السفير بدر عبدالعاطي

علق السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية،  لوكالة “ONA”،  على مقتل 7 مصريين أقباط وجدوا على شاطئ شرق ليبيا قائلًا: “الوزارة علمت بالحادث ولكن ليس لديها تفاصيل كاملة عن الواقعة”.

وقال مسؤولون أمنيون وسكان اليوم الإثنين إن الشرطة الليبية عثرت على سبعة مصريين مسيحيين قتلى كما لو كانوا أعدموا على شاطئ في شرق ليبيا.

وقال ضابط بالشرطة لرويترز إن الجثث عثر عليها مصابة بأعيرة نارية في الرأس خارج بنغازي في الشرق حيث تشيع الاغتيالات وجرائم الخطف والسيارات الملغومة وحيث ينشط المتشددون الإسلاميون.

 

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