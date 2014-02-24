أمن الإسكندرية يضبط 7 من عناصر الإخوان في حملة مكثفة

شارك عدد من ضباط إدارة البحث الجنائى بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطني ، وضباط الإدارة العامة للأمن المركزي بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالاسكندرية في ضبط عدد ” 7 ” متهمين .

يذكر أن المتهمين الذين ألقي الامن القبض عليهم هم ، (أحمد يحي محمد مطر -56 سنة- طبيب بشري مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر بحوزتة جهاز لاب توب و هاتف محمول ، عبد الناصر عبد الباقي حسن غانم سن 50 ، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر – مدير الموارد البشرية بالاكادمية العربية للعلوم و التكنولوجيا بحوزتة جهاز لاب توب و هاتف محمول //اسامه محمد بدوي عبد القادر سن 65 مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر – استاذ متفرغ بالاكادمية العربية للعلوم و التكنولوجيا بحوزتة لاب توب و هاتف محمول // حمدي نصر الدين محمد عبد الغني سن 51 مقيم دائرة قسم باب شرقى – باحث قانوني // ايمن محمد عبد لفتاح عماره سن 40 مقيم دائرة قسم شرطة أول العامريه – صاحب ورشة خراطه بحوزتة عدد ” 4 ” شماريخ // يونس ابراهيم محمود المغربي سن 36 مقيم دائرة قسم شرطة أول العامريه – صاحب معرض ادوات منزلية // حامد ابراهيم سيد احمد ابوحطب سن 45 مقيم دائرة قسم شرطة أول العامريه – ناظر مدرسة مقيم دائرة قسم)