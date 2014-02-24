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نيابة كفر الشيخ تخلي سبيل 9 من أنصار الإخوان

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نيابة كفر الشيخ تخلي سبيل 9 من أنصار الإخوان نيابة كفر الشيخ تخلي سبيل 9 من أنصار الإخوان

أرشيفية

 قررت نيابة كفرالشيخ الكلية  ، إخلاء سبيل 6 من المنتميين للجماعة المحظورة بضمان محل الإقامة لعدم كفاية الأدلة منهم عبدالفتاح فرج ، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف سابقًا، ووجهت لهم تهم التحريض علي العنف والانضمام إلي جماعة محظورة وغيرها.

كما أفرجت النيابة ، عن 3 طلاب لعدم ثبوت الأدلة ، وجميعهم فى مرحلة الثانوية العامة، وكان قد تم القبض على المخلي سبيلهم يوم30 من يناير الماضى بتهمة المشاركة فى مظاهرات بدون تصريح وحيازة شماريخ وألعاب نارية وإثارة الشغب.

وعلي صعيد آخر ، ألقت قوات شرطة كفر الشيخ القبض على محمد مختار اللقاني ، عضو مجلس الشورى المنحل عن المحافظة ، والصادر بحقه قرار ضبط واحضار.

 

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