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الأمن السوري يفرج عن المعارض اليساري أكرم البني بعد يومين من اعتقاله

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أفرج الأمن السوري عن الكاتب والصحفي المعارض، والسجين السابق، أكرم البني، بعد يومين من اعتقاله في العاصمة دمشق، بحسب ما ذكر شقيقه المحامي أنور البني، الاثنين.

وقال أنور البني، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية: «جهاز أمن الدولة أفرج عن أكرم البنى عصر اليوم الاثنين».

وأشار إلى أنه «تم استجوابه عن عدد من المقالات التي كتبها في صحف عربية»، والتي من بينها «الحياة» و«الشرق الأوسط».

وكان عناصر في جهاز أمن الدولة اعتقلوا أكرم البني ظهر السبت، وسط دمشق.

وقضى أكرم البني 18 عامًا متفرقة في سجون نظام الرئيسين السوريين حافظ الأسد ونجله بشار، بين عامي 1978 و1980، ثم من 1987 إلى 2000، بسبب نشاطه السياسي في حزب العمل الشيوعي المعارض، وبين عامي 2007 و2010، بسبب توقيعه على «إعلان دمشق» للتغيير الوطني الديمقراطي.

وأكرم البني في الثامنة والخمسين، وهو مسيحي من حماة، ويقول مقربون منه إن السلطات كانت تمنعه من السفر.

وواظب أكرم البني على كتابة المقالات التي كان ينشرها في صحف عربية ومواقع إلكترونية عدة. وأبدى فيها مرارًا أسفه لاتخاذ النزاع السوري الذي اندلع منتصف مارس 2011، منحى عنيفا وتصاعديًا.

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