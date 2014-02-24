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مبعوث رئيس جنوب أفريقيا يشيد بالعلاقات المصرية مع بلاده

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مبعوث رئيس جنوب أفريقيا يشيد بالعلاقات المصرية مع بلاده مبعوث رئيس جنوب أفريقيا يشيد بالعلاقات المصرية مع بلاده

جنوب إفريقيا

أكد المبعوث الشخصي لرئيس جنوب أفريقيا سيابونجا سويلى أن شعب بلاده يؤيد المرحلة الحالية التي تمر والتحول الديمقراطي الذي تشهده، موجها التهنئة للشعب المصري بإقرار الدستور الجديد.

وقال سويلي – في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة – إن “جنوب أفريقيا قلقه من الإرهاب ضد الشعب المصري، وأنها تدين الأعمال الإرهابية سواء كانت في مصر أو في أي مكان في العالم”.

وأعرب عن امتنان جنوب أفريقيا لمصر على أنها أتاحت الفرصة للتعرف على المجتمع المصري والمجتمع المدني والعديد من المؤسسات المصرية.. موجها الشكر إلى الوزرات التي التقى فيها ببعض المسئولين وبعض المؤسسات الأخرى وأيضا المنظمات الأهلية لما قدموه من معلومات مفيدة.

ونوه المبعوث الجنوب الأفريقي بأن مصر دولة مهمة واستراتيجية لجنوب أفريقيا وللقارة الأفريقية لذلك تمت هذه الزيارة للتنسيق مع مصر في كافة المجالات.

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