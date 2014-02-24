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“السيسي” يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى

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“السيسي” يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى “السيسي” يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى

المشير عبد الفتاح

التقى المشير عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى بالشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق له الذى يزورمصر حاليا في زيارة تستهدف فتح أفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

ونقل صباح الخالد تحيات وتقدير والشعب الكويتي للمشير عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية التي تجمعهم بها روابط راسخة من مشاعر الاخوه والتعاون والعمل من اجل نصرة القضايا العربية .
> وأكد صباح الخالد حرص بلاده علي دعم ومساندة الشعب والحكومة المصرية سياسيا واقتصاديا علي المستوي العربي والاقليمي والدولي وفتح مجالات جديدة من الاستثمارات والتعاون بين البلدين من أجل النهوض بالاقتصاد المصري واستعادة مكانتها الرائدة بأعتبارها الشقيقة الكبري لدولة الكويت التي لن تنسي المواقف المصرية الداعمة للشعب الكويتي .

حضر اللقاء الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الكويتي بالقاهرة .

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