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ننشر حيثيات إدراج الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية

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ننشر حيثيات إدراج الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية ننشر حيثيات إدراج الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية

24 فبراير 2014 | 4:57 مساءً

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ميلشيات الاخوان

ميلشيات الاخوان

قالت حيثيات الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإدارج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم المنظمات الإرهابية أنه ثبت للمحكمة من طلبات المدعى باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية بعد صدور ذلك القرار من مجلس الوزراء، أنه  أسس دعواه على توافر شرط الاستعجال، وهو ممارسة جماعة الإخوان جرائم فى حق الشعب المصرى، وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، والذم لما ينطوي عليه من الاعتداء على الآمنين من قبل أفراد الجماعة وإخافة الطرق داخل المدن وخارجها، وإعاقة السير فيها.

وذكرت الحيثيات إن تاريخ عمل جماعة الإخوان تعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفهم بغية الحصول على مبتغاه بشكل يتعارض مع المفاهيم الإجتماعية، وباستخدام وسائل العنف والترهيب والقتل، وهو ما يخالف نص الدستور 2013 طبقا لنص المادة 59 فى أنه من حق كل إنسان فى الحياة الآمنة وأن الاعتداء على جسد الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون.

2014-02-24

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