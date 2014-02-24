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محافظ المنيا يسلم عقود منح لـ11جمعية أهلية تعمل في مساعدة المرأة و الطفل

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محافظ المنيا يسلم عقود منح لـ11جمعية أهلية تعمل في مساعدة المرأة و الطفل محافظ المنيا يسلم عقود منح لـ11جمعية أهلية تعمل في مساعدة المرأة و الطفل

سلم اللواء صلاح الدين زيادة ،محافظ المنيا، عقود منح بقيمة 11 مليون جنية لعدد 11 جمعيه أهلية المنفذة لمشروعي الصندوق الاجتماعي للتنمية للعناية بالصحة العامة للمرأة والطفل والتنمية المتكاملة، حيث يوفران حوالي ألف فرصة عمل.
> وأكد المحافظ ،على أهمية تلك المشروعات التي توفر الرعاية للمواطنين البسطاء والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة،وطالب بضرورة وضع معايير واضحة لأختيار العاملين ضمن المبادرتين لضمان عدالة الاختيار .
> أكد المحافظ، أنه سيتم متابعة عمل الجمعيات واختيار العاملين بالمشروع لضمان الالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن.
> وقالت فايزة الطهناوى، مدير المنطقة الخامسة للصندوق، أن المشروع الأول يشمل 9 جمعيات أهلية بمراكز المحافظة بتمويل قدره 9 ملايين جنية ويستهدف الأم والطفل من خلال تنفيذ برامج للتوعية والزيارات المنزلية ،علاوة على إجراء مسح سكاني وتدريب المرشدات العاملات بالمشروع ويتم تنفيذه خلال 24 شهرا.
> ويستهدف المشروع الثاني الذي يتم تنفيذه بتكلفة 2 مليون جنية من خلال جمعيتين أهليتين تنفيذ مشروعات للتجميل والتطوير والتوعية لمحدودي الدخل وصغار الفلاحين والسائقين والعمال الحرفيين خلال 15 شهرا.
> وأضافت الطهناوى، أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع إعادة بناء وتأهيل المنازل الآيلة للسقوط للأسر الأولى بالرعاية بواقع 222 منزل بتكلفة قدرها 9 مليون جنية تقريباً ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال 15 شهراً.

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