حبس 8 إخوان 15 يوما لتشكيلهم خلية إرهابية لتحريضهم على استهداف الشرطة والجيش

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس 8 متهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وإخلاء سبيل 4 آخرين “أحداث” بعدما تبين أن أعمارهم دون السن القانوني “أقل من 18 عاما” ، وذلك لاتهامهم جميعا بتشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم “الإخوان” تحرض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، على استهداف قوات الشرطة ورجال القوات المسلحة وانتهاج واستعمال العنف المنظم ضدهم، وحرق مركباتهم وسياراتهم.

يشرف على التحقيقات المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم، في ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة وتحريات أجهزة الأمن وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من قيام تنظيم الإخوان الإرهابي، بتشكيل خلية ألكترونية يقودها شباب من أبناء قيادات التنظيم بالجامعات والمدارس الأجنبية، بحيث يتولى أعضاء تلك الخلية التحريض من خلال صفحات ألكترونية قاموا بإنشائها على شبكة الانترنت، على استعمال العنف والقيام بعمليات عدائية وإرهابية ضد رجال الشرطة والجيش.

وتبين أثناء التحقيقات مع المتهمين أن بينهم 4 أحداث تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 16 عاما، وهو الأمر الذي أصدر معه النائب العام قراره بإخلاء سبيلهم وتسليمهم إلى ذويهم نظرا لصغر سنهم.. وهم كل من (حسن فؤاد إبراهيم 14 سنة – علي عمر محمد 16 سنة – أحمد كامل محمد 16 سنة – مروان عماد الدين طه 16 سنة).

وأسندت النيابة إلى المتهمين – خلال التحقيقات – ارتكابهم لوقائع عنف مادية والتحريض عليها، منها حرق نقطة الشرطة بشارع التسعين بضاحية التجمع الخامس، وحرق سيارة مملوكة لضابط شرطة بمنطقة مدينة نصر، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، والقيام بأعمال عدائية والتحريض على العنف.

وأظهرت التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين تم اختيارهم بمعرفة قيادات إخوانية، في ضوء تفوقهم الكبير في العمل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، حيث أوكلت إليهم مهمة عمل صفحات ألكترونية على شبكة الانترنت، تتضمن تحريضا ضد الشرطة واستهداف سياراتهم وحرقها على نطاق واسع وبصورة ممنهجة.

وتبين أن هذه الصفحات الالكترونية هي كل من “شبكة نبض الإخوان” و “حركة مولوتوف ضد الانقلاب” و “حركة كيفية صناعة القنابل التقليدية” و “حركة ولع.. التراس نهضاوي مولوتوف”.. وأكدت التحريات أن تلك الصفحات تعمل على تحريض روادها على ضرورة انتهاج العنف المنظم ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة على غرار ما يحدث بسوريا التي تشهد حربا أهلية.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الذي تولى قيادة تلك الخلية الإرهابية، قام بترويج ادعاءات كاذبة من خلال شبكة الانترنت وتلك الصفحات الالكترونية ضد ضباط الشرطة والجيش، بزعم أنهم قاموا باغتصاب الفتيات ممن تم إلقاء القبض عليهن في أحداث العنف التي تشهدها البلاد.

وتسلمت النيابة تحريات قطاع الأمن الوطني، التي قامت بحصر تلك الصفحات محل الاتهام ومحتوياتها، وقامت بالاطلاع عليها، وينتظر أن يتم مواجهة المتهمين بمحتوياتها والمواد المكتوبة بها.