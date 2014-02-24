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“سكينة فؤاد” تطالب بتمثيل المرأة مناصفة في لجنة صياغة قانون اتخابات البرلمان

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“سكينة فؤاد” تطالب بتمثيل المرأة مناصفة في لجنة صياغة قانون اتخابات البرلمان “سكينة فؤاد” تطالب بتمثيل المرأة مناصفة في لجنة صياغة قانون اتخابات البرلمان

سكينة فؤاد-مستشارة رئيس الجمهورية

طالب عدد من المشاركين في الاجتماع التشاوري ، الذي تم عقده بمقر الاتحاد النوعي لنساء ، الخميس، بضرورة تمثيل المرأة «مناصفة» في لجنة صياغة قانون انتخابات مجلس النواب، وأن يطبق نفس هذا التمثيل بالنصف في تشكيل أي لجان أخرى تتخذ قرارات أو سياسات عامة.

وأبدى المجتمعون الذين كان من بينهم سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشؤون المرأة، والسفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ودكتورة هدى بدران، رئيسة الاتحاد النوعي، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية، توافقًا تامًا على هذا المطلب، مؤكدين أن هناك كوادر لها كفاءات مشهودة بين النساء في جميع المجالات، ولابد من الاستعانة بهن في عضوية جميع اللجان.

واتفق الحضور على ضرورة تطبيق ما ينص عليه الدستور في أحقية المرأة للتعيين كقاضية بمجلس الدولة طبقا لنص المادة «11» بالدستور، وفي حقوقها كافة، وتطرقوا إلى ضرورة أن يكون هذا الاجتماع نواة لآلية مستمرة تجتمع كل أسبوعين من أجل توحيد موقف المرأة من كل القضايا.

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