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السيسي يُكرم الرحالة المصري “حجاجوفيتش” ومطالب بتعينه وزيراً للسياحة

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السيسي يُكرم الرحالة المصري “حجاجوفيتش” ومطالب بتعينه وزيراً للسياحة السيسي يُكرم الرحالة المصري “حجاجوفيتش” ومطالب بتعينه وزيراً للسياحة

يكرم الرحالة المصري

كتب  المشير عبد الفتاح السيسى ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، علي العلم المصري الشهير الذي حمله الرحالة المصري أحمد حجاجوفيتش ، مروجاً لمصر في ١١٣ دولة حول العالم حتي الأن .

يعتبر “حجاجوفيتش” بذلك أول مواطن  في التاريخ يرفع علم بلده في جميع دول العالم.

ويأتي توقيع المشير السيسي ، تشجيعاً لدور حجاجوفيتش في رفع إسم عالياً خفاقاً والترويج السياحي لها في جميع أنحاء العالم.

و من جانبة  ، أكد حجاجوفيتش عن سعادته البالغة بتوقيع المشير السيسي علي العلم المصري و أنه لمس خلال اللقاء تشجيع سيادته ومساندته و رعايته و ثقته في الشباب المصري العظيم المخلص لوطنه.

وفي نفس السياق ، انتشرت دعوات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تطالب بتعيين أحمد حجاجو فيتش كوزير للسياحة ، لينشط حركة السياحة من جديد بعد أن أُصيبت بالشلل عقب تفجير طابا الأخير.

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