السيسي يُكرم الرحالة المصري “حجاجوفيتش” ومطالب بتعينه وزيراً للسياحة

كتب المشير عبد الفتاح السيسى ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، علي العلم المصري الشهير الذي حمله الرحالة المصري أحمد حجاجوفيتش ، مروجاً لمصر في ١١٣ دولة حول العالم حتي الأن .

يعتبر “حجاجوفيتش” بذلك أول مواطن في التاريخ يرفع علم بلده في جميع دول العالم.

ويأتي توقيع المشير السيسي ، تشجيعاً لدور حجاجوفيتش في رفع إسم مصر عالياً خفاقاً والترويج السياحي لها في جميع أنحاء العالم.

و من جانبة ، أكد حجاجوفيتش عن سعادته البالغة بتوقيع المشير السيسي علي العلم المصري و أنه لمس خلال اللقاء تشجيع سيادته ومساندته و رعايته و ثقته في الشباب المصري العظيم المخلص لوطنه.

وفي نفس السياق ، انتشرت دعوات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تطالب بتعيين أحمد حجاجو فيتش كوزير للسياحة ، لينشط حركة السياحة من جديد بعد أن أُصيبت بالشلل عقب تفجير طابا الأخير.