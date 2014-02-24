محافظة القاهرة: إزالة التعديات على 30 فدانا بالمقطم ورفع 11 كشكا بالبساتين

نجحت أجهزة محافظة القاهرة فى استعادة 30 فدانا من أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات عليها بمنطقة أسفل الضغط العالى بالهضبة الوسطى بحى المقطم .

صرح بذلك اللواء عبد السميع وهدان رئيس حى المقطم..وقال ان ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة المشددة لرؤساء الأحياء بالتصدى مباشرة وبحسم لكافة أشكال مخالفات البناء بدون ترخيص ، واسترداد أراضى أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها وإزالة جميع التعديات عليها وخاصة التى لا تزال في المهد وإعادة الانضباط للشارع القاهرى بوجه عام كنوع من تجسيد هيبة الدولة وتطبيق قوة القانون على الجميع دون تمييز .

وأشار وهدان إلى أنه تم تشكيل حملة من كافة إدارات الحى بالتنسيق مع قيادة القوات المسلحة وفرقة أمن قطاع جنوب وشرطة القسم والمرافق لتأمين الموقع أثناء إزالة كافة التعديات على قطعة الأرض نهائياَ باستخدام لوادر ومعدات الحى طبقاَ لقرار الإزالة الصادر ، وتبين تقسيم المخالفين للأرض إلى 19 قطعة تم التعدى عليها برفع مبانى مخالفة ودون الحصول على تراخيص عبارة عن دور واحد أرضى وأخرى دورين بأعمدة وأسقف خرسانية ، وتمت إزالة الأسوار المقامة حول قطع الأراضي المقسمة وإخلاء المساحة نهائيا كحرمَ خاص بمنطقة الضغط العالى ، مضيفاَ أن الحملة لم تتعرض لأى نوع من المناوشات أو الاعتراض وتمت السيطرة على الموقف أمنياَ وتحرير المحاضر اللازمة .

واستكمالاَ للنشاط المكثف الذى تشهده أحياء المنطقة الجنوبية وتحت إشراف اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .. تمكنت أجهزة حى البساتين من إزالة 11 كشكا مخالفا بعزبة النصر تمت إقامتها بالمخالفة وبدون تراخيص بطريق الأوتوستراد وأسفل الطريق الدائرى عقب حملة رفع الإشغالات التى شنتها بالتنسيق مع قوات الأمن وقسم البساتين ، تم التحفظ عليها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.