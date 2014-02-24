أخبار عاجلة

ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظة القاهرة: إزالة التعديات على 30 فدانا بالمقطم ورفع 11 كشكا بالبساتين

Google+ Print
محافظة القاهرة: إزالة التعديات على 30 فدانا بالمقطم ورفع 11 كشكا بالبساتين محافظة القاهرة: إزالة التعديات على 30 فدانا بالمقطم ورفع 11 كشكا بالبساتين

محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد – ارشيفية

نجحت أجهزة محافظة القاهرة فى استعادة 30 فدانا من أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات عليها بمنطقة أسفل الضغط العالى بالهضبة الوسطى بحى المقطم .

صرح بذلك اللواء عبد السميع وهدان رئيس حى المقطم..وقال ان ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة المشددة لرؤساء الأحياء بالتصدى مباشرة وبحسم لكافة أشكال مخالفات البناء بدون ترخيص ، واسترداد أراضى أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها وإزالة جميع التعديات عليها وخاصة التى لا تزال في المهد وإعادة الانضباط للشارع القاهرى بوجه عام كنوع من تجسيد هيبة الدولة وتطبيق قوة القانون على الجميع دون تمييز .

وأشار وهدان إلى أنه تم تشكيل حملة من كافة إدارات الحى بالتنسيق مع قيادة القوات المسلحة وفرقة أمن قطاع جنوب وشرطة القسم والمرافق لتأمين الموقع أثناء إزالة كافة التعديات على قطعة الأرض نهائياَ باستخدام لوادر ومعدات الحى طبقاَ لقرار الإزالة الصادر ، وتبين تقسيم المخالفين للأرض إلى 19 قطعة تم التعدى عليها برفع مبانى مخالفة ودون الحصول على تراخيص عبارة عن دور واحد أرضى وأخرى دورين بأعمدة وأسقف خرسانية ، وتمت إزالة الأسوار المقامة حول قطع الأراضي المقسمة وإخلاء المساحة نهائيا كحرمَ خاص بمنطقة الضغط العالى ، مضيفاَ أن الحملة لم تتعرض لأى نوع من المناوشات أو الاعتراض وتمت السيطرة على الموقف أمنياَ وتحرير المحاضر اللازمة .

واستكمالاَ للنشاط المكثف الذى تشهده أحياء المنطقة الجنوبية وتحت إشراف اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .. تمكنت أجهزة حى البساتين من إزالة 11 كشكا مخالفا بعزبة النصر تمت إقامتها بالمخالفة وبدون تراخيص بطريق الأوتوستراد وأسفل الطريق الدائرى عقب حملة رفع الإشغالات التى شنتها بالتنسيق مع قوات الأمن وقسم البساتين ، تم التحفظ عليها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا