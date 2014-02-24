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عيسى: الرئيس رفض اسقالة الحكومة بعد الاستفتاء..وعلاقتى بالعمل الوزراي انتهت للأبد

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عيسى: الرئيس رفض اسقالة الحكومة بعد الاستفتاء..وعلاقتى بالعمل الوزراي انتهت للأبد عيسى: الرئيس رفض اسقالة الحكومة بعد الاستفتاء..وعلاقتى بالعمل الوزراي انتهت للأبد

الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي

قال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، إن أداء كان جيدا وسط قيود صعبة وأزمات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى قدموا استقالتهم من قبل بعد الاستفتاء إلا أن الرئيس عدلي منصور رفضها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية cbc اكسترا، أن خسرت عشرات الملايين بسبب عنف الإخوان في الشارع، قائلا: “خسرنا الملايين بعد 30 يونيو من أحداث رابعة وإحراق الكنائس ومع ذلك كانت الدولة قوية”.

وأشار إلى أن الإعلام كان يتحامل على الحكومة كأنها تعمل في ظروف عادية، على حد قوله، ومضيفا : “حققنا وضعا اقتصاديا أفضل ، وطبقنا الحد الأدنى للأجور”.

وأضاف عيسى : “الببلاوي لم يتعرض للنقض بقدر ما تعرض للإهانات، وعلاقتى بالعمل الوزراي انتهت الى الأبد”.

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