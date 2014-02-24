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ربيعة: مباراة يانج أفريكانز صعبة ولكن الأهلي لا يخشى أحد

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ربيعة: مباراة يانج أفريكانز صعبة ولكن الأهلي لا يخشى أحد ربيعة: مباراة يانج أفريكانز صعبة ولكن الأهلي لا يخشى أحد

القاهرة /أ ش أ/ أبدى رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي، سعادته الكبيرة بإحراز لقب السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخ النادي، مشيرا إلى أن روح اللاعبين وعزيمتهم كان لها الدور الأكبر في إحراز اللقب فضلا عن الحضور الجماهيري الرائع.

ووعد ربيعة جماهير الأهلي بأن يظهر الفريق بشكل أفضل في المباريات المقبلة، مشيدا بدور اللاعبين الكبار مثل "سيد معوض ووائل جمعة وعماد متعب وشريف إكرامي" في تحفيز باقي اللاعبين.

وعن مباراة الفريق المقبلة أمام يانج أفريكانز التنزاني، أكد ربيعة على صعبة اللقاء، خاصة وأنها ستقام على أرضه، ولكنه أشار إلى حامل اللقب لا يخشى أي فريق، متمنيا تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة المشوار نحو الحفاظ على البطولة الإفريقية.

وقال مدافع الأهلي الشاب، إن الدوري الإنجليزي يعد الأفضل له لما يتمته به من قوة وإثارة، مشيرا إلى أن ناديه المفضل هو أرسنال.

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