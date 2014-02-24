منع 14موظفا من السفر على ذمة تحقيقات الفساد بمؤسسة الأهرام

قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية – منع 14 موظفا وموظفة بالأهرام، من العاملين بسكرتارية رؤساء مجالس الإدارة المتعاقبين وسكرتارية مدير إعلانات الأهرام، من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر.

الممنوعون من السفر هم كلا من: نهال فاروق، ودعاء رأفت، وياسر بدر يوسف، ورانيا فاروق، ونادية جادو، ومها النحاس، وأحمد سمير شهري، وهويدا عزب، وعمرو صلاح رشيد، ووليد الأدغم، ويوسف الباز، ووائل عبد المجيد وافي، ومحمد ربيع عشماوي، وجليلة أبو العلا.

يذكر أن هيئة التحقيق القضائية، تباشر التحقيق حاليا في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام، والتي كانت قد وقعت في عهود عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين.. في حين كان عدد كبير ممن شملتهم التحقيقات قد قاموا بسداد ورد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

كانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق في تلك القضية، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.