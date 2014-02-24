بن عطية يغيب عن المغرب أمام الجابون

الرباط /أ ش أ/ افادت تقارير إعلامية مغربية أنّ نجم روما الإيطالي مهدي بن عطيّة، لن يشارك في اللقاء الوديّ أمام الجابون، المقرّر يوم 5 مارس القادم.

وذكر موقع "أسود الأطلس" أن هذا الغياب يأتى على خلفيّة تلاسنه عبر الحوارات الصحفيّة مع المدير الفنى المؤقت، حسن بنعبيشة.

وأضاف النبأ أنه يبدو أنّه كتب على المنتخب المغربي أن يعاني من الخلافات الداخليّة، في الوقت الّذي يأمل فيه الأنصار أن تفتح صفحة جديدة على أمل بناء فريق قويّ قادر على تجديد العهد مع الألقاب الإفريقيّة بعد غياب عن منصّة التتويج منذ نسخة 1970.