مورينيو: لا نمتلك هدافا، إيتو؟ لا أعلم هل هو 32 عاما أم 35!

مرة أخرى يؤكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عدم قدرة فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكن هذه المرة لعدم امتلاكه لهداف.. ساخرا من سن صامويل إيتو مهاجم الزرق.

ولعب إيتو -32 عاما- مع تشيلسي 17 مباراة سجل خلالها ستة أهداف فقط.

وقال مورينيو للتليفزيون الفرنسي (كانال بلس): "مستحيل أن ينهي تشيلسي الدوري الإنجليزي متصدرا".

وأضاف "ليس لدينا هداف، صامويل إيتو نعم ولكنه 32 عاما أو ربما 35 لا أعلم".

ويحتل تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة ويأتي خلفه أرسنال 59 ثم مانشستر سيتي 57 ويتبقى له مباراة.